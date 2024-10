"Salon", la mostra di artisti locali organizzata dal Clap (Di martedì 22 ottobre 2024) Un paese che mostra i suoi lati creativi: è stata inaugurata a Monterotondo Marittimo, la mostra delle opere di artisti locali amatoriali dal titolo "Salon Monterotondo Marittimo", allestita nella sala espositiva di via Pietro Gori, L’evento espositivo, promosso dal Collettivo Libere Arti e Pensiero con il patrocinio del Comune di Monterotondo, nasce dal desiderio di offrire ai cittadini uno spazio in cui possano esprimere la creatività e il talento artistico. La mostra resta visitabile fino al 17 novembre dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 19. Lanazione.it - "Salon", la mostra di artisti locali organizzata dal Clap Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un paese chei suoi lati creativi: è stata inaugurata a Monterotondo Marittimo, ladelle opere diamatoriali dal titolo "Monterotondo Marittimo", allestita nella sala espositiva di via Pietro Gori, L’evento espositivo, promosso dal Collettivo Libere Arti e Pensiero con il patrocinio del Comune di Monterotondo, nasce dal desiderio di offrire ai cittadini uno spazio in cui possano esprimere la creatività e il talentoco. Laresta visitabile fino al 17 novembre dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 19.

