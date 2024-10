Sagra della cassoeula e dei bolliti misti (Di martedì 22 ottobre 2024) Sagra della cassoeula e dei bolliti mistiCentro sportivo di Senagovia G. Di Vittorio, 2Da venerdì 25 ottobre a domenica 3 novembre 2024Tutti i Venerdì, Sabato e Domenica SERA dalle ore 19:00Domenica anche a pranzo dalle ore 12:00Risotto alla milaneseCasoncelli burro salvia e Milanotoday.it - Sagra della cassoeula e dei bolliti misti Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)e deiCentro sportivo di Senagovia G. Di Vittorio, 2Da venerdì 25 ottobre a domenica 3 novembre 2024Tutti i Venerdì, Sabato e Domenica SERA dalle ore 19:00Domenica anche a pranzo dalle ore 12:00Risotto alla milaneseCasoncelli burro salvia e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Risotto alla monzese - polenta e cassoeula : la sagra brianzola a Seregno - Cassoeula, risotto alla monzese, trippa, nervetti e polenta. Torna la sagra brianzola. Piatti tipici della tradizione e golosità in piazza a Sergno. L'appuntamento è per il weekend da venerdì 11 a domenica 13 ottobre in piazza Risorgimento. "Da che mondo è mondo, Gusto e Divertimento sono... (Monzatoday.it)

Risotto alla monzese - polenta e cassoeula : la sagra brianzola a Seregno - Cassoeula, risotto alla monzese, trippa, nervetti e polenta. Torna la sagra brianzola. Piatti tipici della tradizione e golosità in piazza a Sergno. L'appuntamento è per il weekend da venerdì 11 a domenica 13 ottobre in piazza Risorgimento. "Da che mondo è mondo, Gusto e Divertimento sono... (Monzatoday.it)