Rovigo: estate di blitz contro il lavoro in nero

Rovigo, 22 ottobre 2024 – Un duro colpo nella lotta contro il lavoro irregolare: la Guardia di finanza di Rovigo ha avviato numerosi accertamenti, nel corso della appena conclusa stagione estiva, che hanno visto il coinvolgimento di tutti i Reparti operanti su tutto il territorio polesano (oltre al Gruppo di Rovigo, operano anche le Tenenze di Loreo, Adria, Occhiobello e Lendinara). Nel complesso, nel quadrimestre estivo sono stati eseguiti ben 44 interventi che hanno portato alla individuazione di 46 lavoratori irregolari di cui 28 completamento in nero. Numerosi e diversi fra loro gli ambiti sottoposti a controllo a cominciare da quello della ristorazione, pubblici esercizi (bar, gelaterie e altro), edilizia, commercio all'ingrosso e al dettaglio, agricoltura, manifatturiero, servizi alle imprese.

