Pierfrancesco Favino al Circolo tennis Maggioni: San Benedetto diventa un set cinematografico (Di martedì 22 ottobre 2024) San Bendetto (Ascoli), 22 ottobre 2024 – Il Circolo tennis Maggioni di San Benedetto del Tronto diventa un set cinematografico. Lo storico ritrovo dei tennisti sambenedettesi in questi giorni è stato trasformato in una delle principali location per le riprese del film "Il Maestro". Diretto da Andrea Di Stefano e prodotto da Indigo Film e Indiana Production, il film vede protagonista Pierfrancesco Favino nel ruolo di un ex tennista, ambientato negli anni Ottanta. La produzione, che ha portato sul set una complessa organizzazione, ha deciso di blindare il Circolo, rendendolo completamente inaccessibile al pubblico per garantire lo svolgimento sereno delle riprese e la protezione della riservatezza delle scene. Oggi Favino ha fatto la sua comparsa sul set con un abbigliamento da sportivo tipico degli anni in cui la pellicola è ambientata. Ilrestodelcarlino.it - Pierfrancesco Favino al Circolo tennis Maggioni: San Benedetto diventa un set cinematografico Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) San Bendetto (Ascoli), 22 ottobre 2024 – Ildi Sandel Trontoun set. Lo storico ritrovo deiti sambenedettesi in questi giorni è stato trasformato in una delle principali location per le riprese del film "Il Maestro". Diretto da Andrea Di Stefano e prodotto da Indigo Film e Indiana Production, il film vede protagonistanel ruolo di un exta, ambientato negli anni Ottanta. La produzione, che ha portato sul set una complessa organizzazione, ha deciso di blindare il, rendendolo completamente inaccessibile al pubblico per garantire lo svolgimento sereno delle riprese e la protezione della riservatezza delle scene. Oggiha fatto la sua comparsa sul set con un abbigliamento da sportivo tipico degli anni in cui la pellicola è ambientata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terni - debutta il ‘Centro sportivo Cardeto’ : “Circolo storico del tennis ed icona della città” - Un esordio ufficiale per il Centro sportivo Cardeto. La nuova realtà dedicata al tennis è curata da Happy Village che gestisce i cinque campi all’interno del parco cittadino. Nel corso del pomeriggio di oggi, sabato 12 ottobre, è prevista l’inaugurazione (a partire dalle 16) alla presenza delle... (Ternitoday.it)

Tennistavolo A1 - prima trasferta per la Top Spin Messina contro il Circolo Prato - L’inizio del match, valevole per la seconda giornata del campionato di serie A1 maschile di tennistavolo, è fissato alle ore 20. . Prima trasferta per la Top Spin Messina WatchesTogether che sarà impegnata venerdì contro Il Circolo Prato 2010 nella palestra del Convitto Nazionale Statale Cicognini. (Messinatoday.it)

Circolo Tennis "De Guido" di Mesagne : due atlete vice campionesse italiane under 14 - La squadra del Circolo Tennis "Dino De Guido" di Mesagne si è laureata vice campione d'Italia nella fase nazionale del campionato giovanile under 14 femminile che si è svolta sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Firenze, dal 20 al 22 settembre. La compagine del sodalizio mesagnese ha... (Today.it)