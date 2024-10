Operazione "Full Service": due condanne per droga, ma per lieve entità (Di martedì 22 ottobre 2024) SAN PIETRO VERNOTICO - È stata definita la posizione di quattro imputati su cinque nell'ambito del procedimento scaturito dall'Operazione "Full Service", che risale all'aprile 2024. I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico, coordinati dal sostituto procuratore Pierpaolo Montinaro, il Brindisireport.it - Operazione "Full Service": due condanne per droga, ma per lieve entità Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) SAN PIETRO VERNOTICO - È stata definita la posizione di quattro imputati su cinque nell'ambito del procedimento scaturito dall'", che risale all'aprile 2024. I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico, coordinati dal sostituto procuratore Pierpaolo Montinaro, il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sigfrido Ranucci a San Pietro Vernotico per presentare il suo nuovo libro - SAN PIETRO VERNOTICO - Martedi 15 ottobre 2024 alle ore 18 in piazza Del Popolo a San Pietro Vernotico, ci sarà un appuntamento di grande rilevanza culturale, con la presenza del noto giornalista della Rai, Sigfrido Ranucci. Volto storico del giornalismo d'inchiesta insieme alla collega Milena... (Brindisireport.it)

San Pietro Vernotico si ribella a violenza e criminalità : venerdì la marcia per la legalità - SAN PIETRO VERNOTICO – La comunità di San Pietro Vernotico risponde agli episodi di criminalità e di violenza degli ultimi mesi. Lo fa con una marcia della legalità organizzata dall’amministrazione comunale che si svolgerà venerdì prossimo (4 ottobre) per le vie del paese, con partenza da... (Brindisireport.it)

San Pietro Vernotico - pestati due ragazzi : violenza nella serata di ?Mister Volare? - Pestaggio in pieno centro, sabato sera a San Pietro Vernotico (Brindisi): due ragazzi di colore aggrediti dal branco per futili motivi in via Brindisi. L?ennesima sfida alle forze... (Quotidianodipuglia.it)