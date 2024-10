OpenAI lancia o1, l’IA che “ragiona”. Ma cosa significa davvero? (Di martedì 22 ottobre 2024) OpenAI ha lanciato lo scorso 12 settembre o1, un nuovo modello di IA che introduce il ragionamento strutturato, basato sul metodo Chain of Thought. O1 scompone problemi complessi, offrendo risposte più precise ma più lente rispetto a GPT-4o. È adatto a settori come scienza e coding, riducendo errori e bias, ma comporta maggiori costi computazionali. La nostra analisi. Ecodibergamo.it - OpenAI lancia o1, l’IA che “ragiona”. Ma cosa significa davvero? Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 22 ottobre 2024)hato lo scorso 12 settembre o1, un nuovo modello di IA che introduce ilmento strutturato, basato sul metodo Chain of Thought. O1 scompone problemi complessi, offrendo risposte più precise ma più lente rispetto a GPT-4o. È adatto a settori come scienza e coding, riducendo errori e bias, ma comporta maggiori costi computazionali. La nostra analisi.

