Nuovi guai per i democratici americani anche gli arabi votano per Donald Trump

(Di martedì 22 ottobre 2024)i cittadini arabo-per, una preferenza che la dice lunga sull’efficacia della campagna elettorale condotta finora daistatunitensi. Nella giornata di ieri, il tycoon ha attaccato la sua contendente alla Casa Bianca rivolgendosi proprio ai cittadinisul social di Truth: “se Kamala ottiene altri quattro anni, il Medio Oriente trascorrerà i prossimi quattro decenni in fiamme, i vostri figli andranno in guerra, forse persino una Terza Guerra Mondiale, una cosa che non succederà mai con il presidentein carica”. Il candidato repubblicano ha poi concluso con un monito per la tregua: “Per il bene del vostro Paese e dei vostri figli votateper la pace”.