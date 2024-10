Nuova allerta meteo per la giornata di mercoledì. La seconda nel giro di poche ore (Di martedì 22 ottobre 2024) Il maltempo non lascerà il Lazio e la Ciociaria neanche nelle prossime ore. Anche per la giornata di mercoledì 23 sono previsti dei temporali che localmente potrebbero avere forte intensità anche nel frusinate.La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso Frosinonetoday.it - Nuova allerta meteo per la giornata di mercoledì. La seconda nel giro di poche ore Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il maltempo non lascerà il Lazio e la Ciociaria neanche nelle prossime ore. Anche per ladi23 sono previsti dei temporali che localmente potrebbero avere forte intensità anche nel frusinate.La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oroscopo di branko di oggi - mercoledì 9 Ottobre 2024 : Vergine Una Giornata di Riflessione e Chiarezza Interiore. - Avete l’opportunità di rimettervi in gioco sul fronte lavorativo, ma fate attenzione a non prendere decisioni affrettate. Acquario Sarà una giornata piena di energia creativa. Anche se si presenteranno piccoli ostacoli, saprete trovare il giusto equilibrio per superarli. Nelle relazioni, dimostrazioni di affetto inaspettate vi faranno sentire apprezzati. (Zon.it)

Oroscopo di Paolo Fox per oggi - mercoledì 2 ottobre : incomprensioni in amore per il Cancro - giornata brillante per la Vergine - Sul lavoro, la vostra creatività e il vostro spirito di iniziativa saranno apprezzati: non abbiate paura di mostrare il vostro valore. Oroscopo Bilancia: Cari Bilancia, in amore, la giornata è favorevole per chiarire eventuali dubbi e per rafforzare la vostra relazione. Sfruttate questa energia positiva per fare passi avanti nei vostri progetti e per vivere momenti speciali con il partner. (Metropolitanmagazine.it)

Meteo a Roma : possibili piogge e temporali. Allerta gialla per la giornata di mercoledì - Maltempo a Roma a partire da domani mattina. La Direzione emergenza, protezione civile e nue 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla con validità dalle prime ore del 25 settembre 2024e per le successive 18-24 ore. Si prevedono infatti sul Lazio "precipitazioni da isolate a sparse... (Romatoday.it)