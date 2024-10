Non solo Ucraina. Anche l’Estonia vuole più armi a lungo raggio (Di martedì 22 ottobre 2024) Le dinamiche del conflitto in Ucraina hanno sottolineato quanto i sistemi di attacco a lungo raggio siano fondamentali nell’inficiare le capacità logistiche nemiche, con impatti notevoli sulla conduzione delle operazioni. Proprio le potenzialità mostrate da tali armi hanno spinto Kyiv a chiedere ai propri partner occidentali non solo un maggior numero di sistemi di questo tipo, ma Anche l’autorizzazione ad un loro impiego contro bersagli siti oltre il confine della Federazione Russa, proprio per massimizzarne l’effetto. Ma l’Ucraina non è l’unico Paese che ha deciso di rafforzare le proprie capacità long-strike. Tra gli stessi alleati occidentali, qualcun altro ha infatti studiato la questione con interesse. Il Paese in questione è l’Estonia, che sta cercando di acquisire armi e attrezzature per colpire una forza d’invasione prima che raggiunga i confini del Paese. Formiche.net - Non solo Ucraina. Anche l’Estonia vuole più armi a lungo raggio Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Le dinamiche del conflitto inhanno sottolineato quanto i sistemi di attacco asiano fondamentali nell’inficiare le capacità logistiche nemiche, con impatti notevoli sulla conduzione delle operazioni. Proprio le potenzialità mostrate da talihanno spinto Kyiv a chiedere ai propri partner occidentali nonun maggior numero di sistemi di questo tipo, mal’autorizzazione ad un loro impiego contro bersagli siti oltre il confine della Federazione Russa, proprio per massimizzarne l’effetto. Ma l’non è l’unico Paese che ha deciso di rafforzare le proprie capacità long-strike. Tra gli stessi alleati occidentali, qualcun altro ha infatti studiato la questione con interesse. Il Paese in questione è, che sta cercando di acquisiree attrezzature per colpire una forza d’invasione prima che raggiunga i confini del Paese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucraina - Zelensky : “Abbiamo bisogno di più mezzi a lungo raggio” - Sono grato a tutti i partner che se ne rendono conto e ci sostengono”. “Durante questa settimana, i terroristi russi hanno utilizzato più di 20 missili di vario tipo, circa 800 bombe aeree guidate e più di 500 droni d’attacco di vario tipo contro l’Ucraina – ha detto -. . “Ogni giorno la Russia colpisce le nostre città e comunità. (Lapresse.it)

Ucraina - nuovi aiuti Usa : anche armi a lungo raggio - . (Adnkronos) – Gli Stati Uniti inviano nuove armi all'Ucraina in una fase cruciale della guerra con la Russia. Alla vigilia della sua partenza per la Germania, Joe Biden ha parlato oggi con Volodymyr Zelensky, che domani sarà a Bruxelles per incontri alla Nato e con la Ue. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)

Ucraina - nuovi aiuti Usa : anche armi a lungo raggio - (Adnkronos) – Gli Stati Uniti inviano nuove armi all'Ucraina in una fase cruciale della guerra con la Russia. Mentre il leader ucraino si appresta a presentare il […]. Alla vigilia della sua partenza per la Germania, Joe Biden ha parlato oggi con Volodymyr Zelensky, che domani sarà a Bruxelles per incontri alla Nato e con la Ue. (Periodicodaily.com)