Nel sangue di Liam Payne tracce di cocaina rosa, cos’è e quali sono le differenze con quella bianca (Di martedì 22 ottobre 2024) Liam Payne, classe 1993, è stato trovato morto lo scorso 16 ottobre. Dalle prime ricostruzioni sembra sia precipitato dal terzo piano di un albergo dove era ospitato a Buenos Aires. Dalle analisi sul suo corpo sono emerse tracce di vari tipi di sostanze: tra quest c'è anche la cocaina rosa, nota come "tusi". Fanpage.it - Nel sangue di Liam Payne tracce di cocaina rosa, cos’è e quali sono le differenze con quella bianca Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024), classe 1993, è stato trovato morto lo scorso 16 ottobre. Dalle prime ricostruzioni sembra sia precipitato dal terzo piano di un albergo dove era ospitato a Buenos Aires. Dalle analisi sul suo corpoemersedi vari tipi di sostanze: tra quest c'è anche la, nota come "tusi".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne - primi esami dopo la morte : tracce di cocaina nel corpo dell’ex One Direction - Il padre del cantante, Geoff Payne, lunedì era ancora a Buenos Aires per incontrare i procuratori e altri funzionari locali nel tentativo di organizzare il rimpatrio della salma. La stessa fonte, citata da Ap, ha comunque sottolineato che queste prime analisi non forniscono dati completi sulle sostanze che circolavano nel corpo del musicista al momento della sua morte, il 16 ottobre scorso. (Lapresse.it)

Morte di Liam Payne - le tracce del suo tormento nel libro della ex fidanzata - Non sto bene”. Quando l’hotel ha chiamato la polizia allarmata dalle condizioni evidentemente alterate dell’ex One Direction, l’addetto avrebbe menzionato il fatto che la suite dove alloggiava Payne – e dove da giorni non riuscivano ad entrare – fosse dotata di un balcone. Quegli stessi fan che proprio nei giorni e nelle ore precedenti al presunto suicidio avevano aspramente criticato Payne per ... (Open.online)