Negozi a Roma di magia: dove acquistare giochi di prestigio in città (Di martedì 22 ottobre 2024) Negozi a Roma di magia Siete appassionati di magia e giochi di prestigio? Non sapete a chi rivolgervi per ideare trucchi nuovi o mettere a punto quelli che conoscete? Ebbene, state tranquilli. Nella capitale ci sono diversi punti vendita dedicati ai maghi più o meno esperti. Ecco quali sono i migliori Negozi di magia di Roma. Negozi di magia Roma: Ecletica è il Negozio più antico d’Italia In pieno centro si trova Eclectica, proprio di fronte a Palazzo Montecitorio, a due passi dal Pantheon e da Piazza Navona. Punto vendita storico e riferimento per tutti gli appassionati, è il più antico Negozio di magia e giochi di prestigio d’Italia. L’Eclectica nacque negli anni ’70. Allora si chiamava “Curiosità e magia“, che oggi ricompaiono nella sua veste rinnovata ma sempre classica, per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo o che magari lo conoscono già bene. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di martedì 22 ottobre 2024)diSiete appassionati didi? Non sapete a chi rivolgervi per ideare trucchi nuovi o mettere a punto quelli che conoscete? Ebbene, state tranquilli. Nella capitale ci sono diversi punti vendita dedicati ai maghi più o meno esperti. Ecco quali sono i miglioridididi: Ecletica è ilo più antico d’Italia In pieno centro si trova Eclectica, proprio di fronte a Palazzo Montecitorio, a due passi dal Pantheon e da Piazza Navona. Punto vendita storico e riferimento per tutti gli appassionati, è il più anticoo didid’Italia. L’Eclectica nacque negli anni ’70. Allora si chiamava “Curiosità e“, che oggi ricompaiono nella sua veste rinnovata ma sempre classica, per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo o che magari lo conoscono già bene.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alex Britti ha portato la magia del blues al Palasport di Roma - Passato e presente si sono costantemente alternati nelle due ore e mezza di concerto al Palasport, prodotto da Just1 e organizzato da OTR Live, con poche parole ma tanta, tanta musica da parte di Britti, che si è divertito a colorare anche i suoi brani più pop con lunghe intro o con infuocati assoli di chitarra blues. (Panorama.it)

Festa del Cinema di Roma : Miriam Leone - la magia del robe manteau e tutti gli altri look sul red carpet - La kermesse capitolina arriva al suo sesto tappeto rosso e tutti i flash sono per l'affascinante attrice siciliana, nei panni di Oriana Fallaci. O in quelli di una splendida parigina a Roma. (Vanityfair.it)

Tra tappeti volanti e magia - il coup de théâtre arriva alla fine del musical Aladin : la romantica proposta di matrimonio - Lo spettacolo era finito ma il romantico coup de théâtre è arrivato quando la musica si è spenta. Gli attori erano ancora sul palco mentre in teatro risuonavano ancora gli applausi per l’esibizione che per due ore ha trasportato il pubblico - grandi e piccini - in un mondo magico, nelle notti... (Monzatoday.it)