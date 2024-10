Nascondeva dietro la brandina del camion oltre 50 kg di cocaina, valore totale 5 milioni di euro (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 – Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato un cittadino bosniaco di 49 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e trasporto di sostanza stupefacente. L’uomo è stato fermato dagli agenti della polizia stradale nel corso di un controllo di routine a bordo di un camion nell’area di servizio “Arno Ovest” nel comune di Reggello. Durante gli accertamenti sul mezzo, all’interno della cabina e più precisamente dietro a una brandina ripiegata, i poliziotti della stradale di Arezzo hanno scoperto cinque buste di plastica contenenti in totale oltre 50 kg di cocaina. Gli investigatori non escludono che il carico sequestrato avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito degli stupefacenti una somma intorno ai 5 milioni di euro. L’uomo è stato arrestato e portato al carcere di Prato in attesa della convalida della misura precautelare. Lanazione.it - Nascondeva dietro la brandina del camion oltre 50 kg di cocaina, valore totale 5 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 – Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato un cittadino bosniaco di 49 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e trasporto di sostanza stupefacente. L’uomo è stato fermato dagli agenti della polizia stradale nel corso di un controllo di routine a bordo di unnell’area di servizio “Arno Ovest” nel comune di Reggello. Durante gli accertamenti sul mezzo, all’interno della cabina e più precisamentea unaripiegata, i poliziotti della stradale di Arezzo hanno scoperto cinque buste di plastica contenenti in50 kg di. Gli investigatori non escludono che il carico sequestrato avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito degli stupefacenti una somma intorno ai 5di. L’uomo è stato arrestato e portato al carcere di Prato in attesa della convalida della misura precautelare.

