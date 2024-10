Meloni: rispetto non ingiurie a polizia (Di martedì 22 ottobre 2024) 14.14 "L'Ecri, organo del Consiglio d'Europa, accusa le forze di polizia italiane di razzismo? Le nostre forze dell'ordine sono composte da uomini e donne che, ogni giorno, lavorano con abnegazione per garantire le sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. Meritano rispetto, non simili ingiurie". E' la reazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, slle accuse di razzismo rivolte dall'Ecri alle nostre forze di polizia. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 14.14 "L'Ecri, organo del Consiglio d'Europa, accusa le forze diitaliane di razzismo? Le nostre forze dell'ordine sono composte da uomini e donne che, ogni giorno, lavorano con abnegazione per garantire le sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. Meritano, non simili". E' la reazione del presidente del Consiglio, Giorgia, slle accuse di razzismo rivolte dall'Ecri alle nostre forze di

