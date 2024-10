Medico e infermiere del San Matteo di Pavia aggrediti a calci e morsi da un ragazzo di 21 anni e da sua madre (Di martedì 22 ottobre 2024) Pavia, 22 ottobre 2024 – Ancora un caso di aggressione ai danni dei sanitari del Policlinico San Matteo di Pavia. Un Medico e un infermiere sono stati presi di mira da un paziente di 21 anni e da sua madre. Il giovane era giunto in ospedale nella serata di domenica dopo che, in preda a una crisi di nervi, era salito su un cavalcavia della tangenziale minacciando di suicidarsi. A quel punto è giunta sul posto una pattuglia della squadra volante, in seguito all'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio. Gli agenti sono riusciti a convincere il 21enne a recarsi al pronto soccorso del San Matteo. Ma dopo qualche ora il giovane ha dato in escandescenze, colpendo un Medico con un pugno e un calcio, mentre sua madre ha morsicato un infermiere. I due sanitari, soccorsi dai loro colleghi e dimessi con una prognosi di 15 giorni, hanno sporto denuncia contro gli aggressori. Ilgiorno.it - Medico e infermiere del San Matteo di Pavia aggrediti a calci e morsi da un ragazzo di 21 anni e da sua madre Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Ancora un caso di aggressione ai ddei sanitari del Policlinico Sandi. Une unsono stati presi di mira da un paziente di 21e da sua. Il giovane era giunto in ospedale nella serata di domenica dopo che, in preda a una crisi di nervi, era salito su un cavalcavia della tangenziale minacciando di suicidarsi. A quel punto è giunta sul posto una pattuglia della squadra volante, in seguito all'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio. Gli agenti sono riusciti a convincere il 21enne a recarsi al pronto soccorso del San. Ma dopo qualche ora il giovane ha dato in escandescenze, colpendo uncon un pugno e uno, mentre suahacato un. I due sanitari, soccorsi dai loro colleghi e dimessi con una prognosi di 15 giorni, hanno sporto denuncia contro gli aggressori.

