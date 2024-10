Manovra, le pensioni minime nel 2025 aumentate a 621 euro (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono giorni di grande agitazione per il governo di Giorgia Meloni e per tutti i partiti della maggioranza, chiamati a trovare la quadra del testo della Manovra 2025 che dovrà poi essere approvato dalle Camere del Parlamento. Tra indiscrezioni e conferme si sta facendo sempre più spazio l’ipotesi di un intervento sulle pensioni minime 2025 – fortemente spinto da Forza Italia – le quali potrebbero essere aumentate del 2,7% rispetto al trattamento minimo prima della maggiorazione, che si ricorda essere pari a 598,61 euro, e dell’1% rispetto all’inflazione. Fatti i dovuti calcoli, il valore dell’assegno minimo dovrebbe dunque arrivare a 620,92 euro, mentre ora è 614,77. Quifinanza.it - Manovra, le pensioni minime nel 2025 aumentate a 621 euro Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono giorni di grande agitazione per il governo di Giorgia Meloni e per tutti i partiti della maggioranza, chiamati a trovare la quadra del testo dellache dovrà poi essere approvato dalle Camere del Parlamento. Tra indiscrezioni e conferme si sta facendo sempre più spazio l’ipotesi di un intervento sulle– fortemente spinto da Forza Italia – le quali potrebbero esseredel 2,7% rispetto al trattamento minimo prima della maggiorazione, che si ricorda essere pari a 598,61, e dell’1% rispetto all’inflazione. Fatti i dovuti calcoli, il valore dell’assegno minimo dovrebbe dunque arrivare a 620,92, mentre ora è 614,77.

Pensioni anticipate - quali sono le novità nella Manovra 2025 e quando si potrà lasciare il lavoro - La legge di bilancio per il 2025 riserverà poche sorprese dal punto di vista delle pensioni: i metodi per uscire in anticipo dovrebbero rimanere gli stessi, da Quota 103 a Opzione donna fino all'Ape sociale, con una novità sul Tfr per chi è interamente nel sistema contributivo. Potrebbero arrivare cambiamenti nelle prossime settimane, quando il testo arriverà in Parlamento. (Fanpage.it)