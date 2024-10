«Mamma, vado a fare una rapina», poi corre in tabaccheria e ruba i Gratta e Vinci. Lei lo denuncia e lo fa arrestare (Di martedì 22 ottobre 2024) L'idea gli è balenata mentre faceva colazione: «vado a fare una rapina». Lo ha detto alla Mamma, e neanche il tempo di provare a fermarlo, un uomo di 33 anni era Leggo.it - «Mamma, vado a fare una rapina», poi corre in tabaccheria e ruba i Gratta e Vinci. Lei lo denuncia e lo fa arrestare Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'idea gli è balenata mentre faceva colazione: «una». Lo ha detto alla, e neanche il tempo di provare a fermarlo, un uomo di 33 anni era

"Mamma - vado a fare una rapina e torno" : lei lo denuncia e lo fa arrestare - "Mamma, vado a fare una rapina e torno". È stata questa la frase che un 33enne ha detto a sua madre poco prima di lasciare la loro abitazione a Germagnano, nel Torinese. La donna in un primo momento ha tentato di fermare il giovane ma, non riuscendoci, si è vista costretta a rivolgersi ai... (Today.it)

“Vado a fare una rapina e torno” - la mamma tenta di fermarlo e poi lo denuncia : arrestato 33enne - Un uomo di 33 anni di Germagnano è stato arrestato dopo una rapina in una tabaccheria del paese. L'uomo, che ora si trova in carcere ad Ivrea, era stato denunciato dalla madre poche ore prima. Continua a leggere . La donna ha raccontato di aver cercato di fermarlo, ma di non esserci riuscita e di aver deciso di denunciare per evitare il peggio. (Fanpage.it)

“Mamma - vado a fare una rapina” - la donna chiama i carabinieri e fa arrestare il figlio - Ha destato molto scalpore la notizia di pochi giorni fa di una madre che fece arrestare il figlio a Frosinone con l’accusa di furto e aggressione. Qualcosa di simile è successo nel torinese, dove una mamma ha denunciato il figlio, ma questa volta il reato era vero. . A quel punto la donna di primo mattino non ha potuto fare altro che contattare i carabinieri e avvisarli: “Mio figlio sta per ... (Dayitalianews.com)