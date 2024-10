Lo Shakhtar tra il calcio e la guerra. L’albergo della squadra è stato distrutto da un attacco missilistico (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo Shakhtar fa due giorni di viaggio in autobus per le partite europee. È un club nomade, le vite dei giocatori sempre a rischio Stasera lo Shaktar Donetsk gioca all’Emirates contro l’Arsenal. Il club ucraino da quando è scoppiata la guerra è diventato un club nomade, perché la città della squadra è stata occupata. Partite come questa contro l’Arsenal sono un’opportunità per regalare momenti di gioia ai tifosi che stanno vivendo un periodo drammatico. Racconta il Times: “Lo Shakhtar Donetsk sa che sarà una partita difficile quella contro l’Arsenal, ma la squadra ucraina potrà almeno giocare la partita sapendo che non c’è il rischio che venga interrotta da un raid aereo. Lo Shakhtar, la cui città natale è sotto occupazione russa, è diventato nomade. Ilnapolista.it - Lo Shakhtar tra il calcio e la guerra. L’albergo della squadra è stato distrutto da un attacco missilistico Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lofa due giorni di viaggio in autobus per le partite europee. È un club nomade, le vite dei giocatori sempre a rischio Stasera lo Shaktar Donetsk gioca all’Emirates contro l’Arsenal. Il club ucraino da quando è scoppiata laè diventato un club nomade, perché la cittàè stata occupata. Partite come questa contro l’Arsenal sono un’opportunità per regalare momenti di gioia ai tifosi che stanno vivendo un periodo drammatico. Racconta il Times: “LoDonetsk sa che sarà una partita difficile quella contro l’Arsenal, ma laucraina potrà almeno giocare la partita sapendo che non c’è il rischio che venga interrotta da un raid aereo. Lo, la cui città natale è sotto occupazione russa, è diventato nomade.

