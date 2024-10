Libanoproposta Usa su cessate il fuoco

Libano,proposta Usa su cessate il fuoco (Di martedì 22 ottobre 2024) 9.20 L'inviato Usa Hochstein ha portato a Beirut una proposta per il cessate il fuoco in Libano,che sarà illustrata dal Segretario Blinken,arrivato in Israele. A parlare del piano la tv israeliana Kan, mentre un quotidiano libanese vicino a Hezbollah ne riporta stralci. Tra le misure previste, "impedire qualsiasi presenza armata nelle zone libanesi e nei villaggi vicini al confine", estendendo l'area senza Hezbollah, e rafforzare l'Unifil, dandole autorità di perquisire case, veicoli o avamposti sospettati di contenere armi. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 9.20 L'inviato Usa Hochstein ha portato a Beirut una proposta per ililin Libano,che sarà illustrata dal Segretario Blinken,arrivato in Israele. A parlare del piano la tv israeliana Kan, mentre un quotidiano libanese vicino a Hezbollah ne riporta stralci. Tra le misure previste, "impedire qualsiasi presenza armata nelle zone libanesi e nei villaggi vicini al confine", estendendo l'area senza Hezbollah, e rafforzare l'Unifil, dandole autorità di perquisire case, veicoli o avamposti sospettati di contenere armi.

