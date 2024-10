Bubinoblog - L’ALTRA ITALIA VA SOTTO L’1% MA LA RAI CONFERMA IL TALK IN PRIMA SERATA CON “CORRETTIVI”

(Di martedì 22 ottobre 2024)giovedì scorso è precipitatodi share. Appena 169.000 telespettatori (0,99%) per il nuovoshow di Rai2 con la ex iena Antonino Monteleone. Un disastro annunciato? Per molti sì, forse non di questa proporzione. Il debutto non lasciava presagire nulla di buono: la brutta copia di altri programmi, untrasparente. Il format di Rai2 tra politica, dibattiti e inchieste si è inserito nell’arena del giovedì dove Formigli e Del Debbio la fanno da padrone tra gli appassionati del genere. La Rai ha però deciso di dare un’ulteriore chance al programma, fortemente voluto dai vertici. Si era parlato, visti i numeri, di uno spostamento in seconda. Nulla di tutto questo visto che, come anticipa Tvblog, rimane in prime time il giovedì su Rai2: “sono in corsoal format”. Basteranno? Ne dubito.