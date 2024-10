L’alluvione degli animali: a Reggio Emilia salvati cani, gatti e lepri (Di martedì 22 ottobre 2024) Reggio Emilia, 22 ottobre 2024 – Non solo danni a case, negozi e officine: nel reggiano rischiano di morire affogati anche gli animali. Stamattina i Vigili del Fuoco, anche proveniente dal Veneto e dal Piemonte, hanno portando in salvo circa 15 cani fra le cittadine di Bagnolo in Piano e Cadelbosco di Sopra, dove le ruspe stanno lavorando da ieri per rinforzare gli argini di canali e torrenti. Gli animali a quattro zampe, presi da un canile, erano fortunatamente tutti in ottime condizioni di salute e sono stati consegnati ai volontari che si erano coordinati per il recupero. Nel frattempo i pompieri hanno recuperando anche gatti e lepri rimasti bloccati su un isolotto e che rischiavano di affogare. Continua la ricerca e il salvataggio delle bestie coinvolti dal nubifragio, sia domestiche che selvatiche o da allevamento. Ilrestodelcarlino.it - L’alluvione degli animali: a Reggio Emilia salvati cani, gatti e lepri Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Non solo danni a case, negozi e officine: nel reggiano rischiano di morire affogati anche gli. Stamattina i Vigili del Fuoco, anche proveniente dal Veneto e dal Piemonte, hanno portando in salvo circa 15fra le cittadine di Bagnolo in Piano e Cadelbosco di Sopra, dove le ruspe stanno lavorando da ieri per rinforzare gli argini di canali e torrenti. Glia quattro zampe, presi da unle, erano fortunatamente tutti in ottime condizioni di salute e sono stati consegnati ai volontari che si erano coordinati per il recupero. Nel frattempo i pompieri hanno recuperando ancherimasti bloccati su un isolotto e che rischiavano di affogare. Continua la ricerca e il salvataggio delle bestie coinvolti dal nubifragio, sia domestiche che selvatiche o da allevamento.

