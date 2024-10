Lanazione.it - Lago di Sammontana, collaudo ok. Sbloccati gli ultimi pagamenti. Il maxi intervento ora è concluso

(Di martedì 22 ottobre 2024) È avvenuto ildei lavori alla diga deldie per il riassetto del rio che dalla diga arriva all’Arno. Il Comune di Montelupo ha potuto così sbloccare glidella-operazione che ha portato, negli scorsi tre anni, al salvataggio dello specchio d’acqua collinare oasi per tanti montelupini (e non solo), da generazioni. Magari a primavera si potrà tornare alla piena fruibilità. Soprattutto però - e la cosa è di strettissima attualità - si sottolinea ancora di più l’importanza dele della diga per l’equilibrio idrogeologico di tutta questa zona, fra le colline die l’Arno. Iltrattiene acque in eccesso, le può rilasciare gradualmente, può fungere da riserva nei lungi e torridi mesi estivi. Dell’avvenuto, troviamo riscontro negliatti approvati dal Comune di Montelupo.