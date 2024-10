ItaliAbsolutely: fam trip in Emilia-Romagna e Marche per buyer internazionali (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento di grande successo ha caratterizzato il recente fam trip organizzato da ItaliAbsolutely, una piattaforma innovativa dedicata al turismo italiano. Il viaggio, svoltosi dall’8 al 13 ottobre, ha visto la partecipazione di 19 buyer provenienti da diverse nazioni, tra cui Europa, America e Asia. Questi professionisti del turismo hanno avuto l’opportunità di esplorare e conoscere alcune delle gemme meno conosciute dell’Emilia-Romagna e delle Marche, scoprendo l’unicità e l’autenticità di questi territori attraverso un’approfondita immersione nella cultura, storia, enogastronomia e tradizioni locali. Un viaggio tra cultura e tradizione Durante il programma del fam trip, i buyer hanno potuto visitare innumerevoli luoghi che rappresentano l’essenza delle due regioni italiane. Gaeta.it - ItaliAbsolutely: fam trip in Emilia-Romagna e Marche per buyer internazionali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento di grande successo ha caratterizzato il recente famorganizzato da, una piattaforma innovativa dedicata al turismo italiano. Il viaggio, svoltosi dall’8 al 13 ottobre, ha visto la partecipazione di 19provenienti da diverse nazioni, tra cui Europa, America e Asia. Questi professionisti del turismo hanno avuto l’opportunità di esplorare e conoscere alcune delle gemme meno conosciute dell’e delle, scoprendo l’unicità e l’autenticità di questi territori attraverso un’approfondita immersione nella cultura, storia, enogastronomia e tradizioni locali. Un viaggio tra cultura e tradizione Durante il programma del fam, ihanno potuto visitare innumerevoli luoghi che rappresentano l’essenza delle due regioni italiane.

