Ilgiorno.it - Infortunio in azienda. Un ritorno di fiamma: operaio ustionato al viso

(Di martedì 22 ottobre 2024) Undi, sarebbe questa secondo i primi rilievi, la causa del gravesul lavoro avvenuto ieri, nell’Sicad, che produce nastro adesivo, in via Caduti della Liberazione, all’estrema periferia uboldese. Nell’area industriale a poche centinaia di metri dall’uscita dell’autostrada A9, poco prima delle 16 si sono precipitati mezzi di soccorso, vigili del fuoco e forze dell’ordine, tutti mobilitati dalla chiamata dei colleghi dell’uomo ferito. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze, tutto sarebbe partito da undiche ha raggiunto l’. Sarebbe partita durante la miscelazione di alcune sostanze chimiche che al momento non sono state rese note. Il fuoco avrebbe raggiunto il 43enne al volto. Il personale presente inha dato l’allarme contattando il numero unico per le emergenze e attivando la macchina dei soccorsi.