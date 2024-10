Incidente a Napoli, donna investita da un pirata: «Lei è in ospedale, lui libero» (Di martedì 22 ottobre 2024) Mancavano dieci giorni al matrimonio, c?erano le bomboniere, il ristorante prenotato, la gioia di dare una svolta alla propria vita familiare. Quel giorno - lo scorso 17 maggio - Assunta era in Ilmattino.it - Incidente a Napoli, donna investita da un pirata: «Lei è in ospedale, lui libero» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Mancavano dieci giorni al matrimonio, c?erano le bomboniere, il ristorante prenotato, la gioia di dare una svolta alla propria vita familiare. Quel giorno - lo scorso 17 maggio - Assunta era in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragico incidente a Napoli : un ciclista di 86 anni investito da un camion in via Argine - L’episodio di oggi potrebbe fungere da monito per una maggiore educazione alla guida e alla responsabilità condivisa, affinché tali tragedie non si ripetano in futuro e si possa promuovere un ambiente stradale più sicuro per tutti. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e il buon senso di comportamento da parte di tutti gli utenti della strada. (Gaeta.it)

Tentato omicidio a Napoli : arrestato uomo per l’incidente stradale del 2021 - Ultimo aggiornamento il 22 Ottobre 2024 da Donatella Ercolano Facebook WhatsApp Twitter . Grazie all’instancabile lavoro degli investigatori del Nucleo Investigativo di Napoli, questo caso ha finalmente trovato una svolta decisiva. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Procuratore della Repubblica di Napoli, è stata eseguita a Napoli per un uomo già detenuto in carcere per un’altra ... (Gaeta.it)

Ieri in Campania : Napoli e Avellino senza ostacoli. Quattro feriti in un incidente sul tratto sannita dell’Appia - La squadra di Antonio Conte ha faticato per buona parte della gara, incapace di creare pericoli concreti fino all’ingresso di Simeone, decisivo nell’azione che ha portato al penalty. . it. (LEGGI QUI) Napoli – Il Napoli esce vittorioso da un match difficile contro l’Empoli, grazie a un rigore trasformato da Kvaratskhelia dopo un’ora di sofferenza. (Anteprima24.it)