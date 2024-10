In Spagna Sánchez faciliterà la regolarizzazione dei migranti (Di martedì 22 ottobre 2024) Nonostante le sue contraddizioni, il governo spagnolo rimane un punto di riferimento per chi in Europa non si arrende alla xenofobia. Secondo le indiscrezioni pubblicate ieri dal principale quotidiano nazionale, In Spagna Sánchez faciliterà la regolarizzazione dei migranti il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - In Spagna Sánchez faciliterà la regolarizzazione dei migranti Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nonostante le sue contraddizioni, il governo spagnolo rimane un punto di riferimento per chi in Europa non si arrende alla xenofobia. Secondo le indiscrezioni pubblicate ieri dal principale quotidiano nazionale, Inladeiil manifesto.

Migranti - il modello Italia-Albania “spacca” la Spagna : Sanchez col Pd - le Canarie con Meloni - “Molti Paesi guardano al protocollo Italia-Albania e alle politiche che Italia ha portato avanti in questi anni sull’immigrazione, e lo dimostra la partecipazione che ci sarà alla riunione di domani organizzata da Italia, Danimarca e Paesi Bassi”, aveva detto ieri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine dei lavori del vertice Ue-Paesi del Golfo che si sta svolgendo a Bruxelles. (Secoloditalia.it)

Spagna - il Premier Sanchez celebra Iniesta : “Leggenda del calcio e persona esemplare” - Oggi hai detto che ‘i calciatori passano, la gente resta’. “Oggi appende gli scarpini al chiodo Andres Iniesta. Un gol che, come dici tu, ‘abbiamo segnato tutti’. Con queste parole, pubblicate sul proprio profilo X, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha celebrato Andres Iniesta, che si è ritirato dal calcio giocato. (Sportface.it)

Sanchez da Xi propone la Spagna come ponte tra Cina e Ue - Sanchez da Xi ribadisce che per Madrid la Cina non è una rivale. E la chiama "Paese di pace". Una mossa da pontiere. The post Sanchez da Xi propone la Spagna come ponte tra Cina e Ue appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)