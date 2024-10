Il nuovo Marco Masini: "La mia sfida riparte da Roma" (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuove canzoni con l'amore al centro, una tournée nei palazzetti e la consapevolezza che arriva dai 60 anni appena compiuti. Marco Masini torna con l'album «10 amori» e sceglie Roma per il debutto della sua avventura live. Marco Masini, la nostra edicola degli artisti si trova di fronte ai palazzi del potere. Che rapporto ha con la politica? «Fino a qualche tempo fa ero attratto dal carisma dei politici. Ci sono stati uomini che hanno catturato la nostra attenzione. Anche le nostre idee sono state condizionate da quei personaggi. Poi la politica è cambiata e le nuove generazioni si sono disinteressate anche perché la comunicazione ha fatto scoprire inganni e fallimenti».Siamo a piazza Colonna, al centro di Roma. Come sta la Capitale d'Italia? «Roma mi piace tanto e la vedo sempre al centro di tutto. I Romani hanno un grande affetto nei miei confronti. Iltempo.it - Il nuovo Marco Masini: "La mia sfida riparte da Roma" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuove canzoni con l'amore al centro, una tournée nei palazzetti e la consapevolezza che arriva dai 60 anni appena compiuti.torna con l'album «10 amori» e sceglieper il debutto della sua avventura live., la nostra edicola degli artisti si trova di fronte ai palazzi del potere. Che rapporto ha con la politica? «Fino a qualche tempo fa ero attratto dal carisma dei politici. Ci sono stati uomini che hanno catturato la nostra attenzione. Anche le nostre idee sono state condizionate da quei personaggi. Poi la politica è cambiata e le nuove generazioni si sono disinteressate anche perché la comunicazione ha fatto scoprire inganni e fallimenti».Siamo a piazza Colonna, al centro di. Come sta la Capitale d'Italia? «mi piace tanto e la vedo sempre al centro di tutto. Ini hanno un grande affetto nei miei confronti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amelia - Marco Masini in visita a Molino Silla : “Cambiando voi stessi - potete cambiare il mondo” - . In viaggio per raggiungere Assisi, dove questa sera sarà ospite di Radio Subasio nel live “Music Club” Marco Masini a sorpresa ha fatto tappa nel pomeriggio alla Comunità Incontro Onlus di Amelia per incontrare i ragazzi impegnati nel percorso terapeutico e riflettere insieme a loro sul delicato. (Ternitoday.it)

Marco Masini si racconta a Soundcheck - Gli voglio un bene dell’anima”. Fin dagli anni Novanta, infatti, nelle canzoni ho cercato di rappresentare suggestioni, paure e stati d’animo diversi, in cui ognuno possa trovare magari il suo. Tre idoli assoluti della sua vita a cui ha stretto la mano. “Abbiamo scelto le arene di tre città che hanno significato qualcosa d’importante nella mia vita perché sopra e sotto al palco ho intenzione ... (Quotidiano.net)

"La mia nuova sfida parte da Roma". Marco Masini presenta i suoi 10 amori - Nuove canzoni con l'amore al centro, una tournée e la consapevolezza che arriva dai 60 anni appena compiuti. Marco Masini torna con l'album «10 amori» e sceglie proprio Roma per il debutto della sua avventura live nei palazzetti. Il tour debutterà il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma per poi sbarcare anche a Milano e Firenze. (Iltempo.it)