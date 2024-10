Il metodo infallibile per aumentare la pensione di reversibilità: la guida per ottenere quasi 600 euro al mese (Di martedì 22 ottobre 2024) Insieme alla pensione di reversibilità si può ottenere un’altra prestazione e raggiungere una cifra molto elevata. Di cosa si tratta? La pensione di reversibilità è l’assegno che spetta ai familiari superstiti di un pensionato deceduto. In particolare, ne hanno diritto il coniuge, i figli minorenni o maggiorenni fino a 26 anni iscritti all’università o quelli inabili al lavoro e i genitori, i nipoti, di fratelli e le sorelle (in assenza del coniuge e dei figli). I percettori di pensione di reversibilità potrebbero ricevere un sussidio aggiuntivo (informazioneoggi.it)Lo scopo della misura è assicurare che i superstiti continuino ad avere lo stesso stile di vita anche dopo la morte del pensionato. Costituisce, dunque, un fondamentale strumento di sostegno, in una situazione di profonda tristezza e disagio. Informazioneoggi.it - Il metodo infallibile per aumentare la pensione di reversibilità: la guida per ottenere quasi 600 euro al mese Leggi tutta la notizia su Informazioneoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Insieme alladisi puòun’altra prestazione e raggiungere una cifra molto elevata. Di cosa si tratta? Ladiè l’assegno che spetta ai familiari superstiti di un pensionato deceduto. In particolare, ne hanno diritto il coniuge, i figli minorenni o maggiorenni fino a 26 anni iscritti all’università o quelli inabili al lavoro e i genitori, i nipoti, di fratelli e le sorelle (in assenza del coniuge e dei figli). I percettori didipotrebbero ricevere un sussidio aggiuntivo (informazioneoggi.it)Lo scopo della misura è assicurare che i superstiti continuino ad avere lo stesso stile di vita anche dopo la morte del pensionato. Costituisce, dunque, un fondamentale strumento di sostegno, in una situazione di profonda tristezza e disagio.

