Sport.quotidiano.net - I precedenti. La sfida con i Leoni torna dopo dieci anni. Nel 2015 finì con un pareggio a reti bianche

(Di martedì 22 ottobre 2024)quasiil derby tra Poggibonsi e Siena allo stadio ‘Lotti’. Il bilancio degli 8 match giocati vede le vittorie del Siena a 4, 2 i pareggi ed altrettanti i successi dei. L’ultima occasione è del 22 febbraioin serie D: la formazione di Morgia pareggiò acontro quella di Fusci (così come all’andata al Franchi) che contenderà ai bianconeri la vittoria finale fino all’ultima giornata. Prima di questi duerecenti le strade di bianconeri e giallorossi si era incrociate nell’88/89 e nell’89/90 entrambe le volte in C2. Per quando riguarda le sfide giocate in Valdelsa quella del 6 novembre 19883-0 per i padroni di casa (Frescucci, Biagiotti e Fusci) mentre il 20 ottobre dell’annoil Siena, che a fine stagione salirà in C1 vinse 4-0 (Mucciarelli, Pisasale, Marino, De Falco).