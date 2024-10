I figli di Diddy rompono il silenzio con un post su Instagram: “Restiamo uniti, ci aggrappiamo alla verità” (Di martedì 22 ottobre 2024) I figli di Sean Combs hanno deciso di rompere il silenzio e mostrare il loro supporto al padre dopo il suo arresto. “Il mese scorso ha devastato la nostra famiglia”, hanno scritto sotto a un post che li ritrae insieme al padre e alla nonna Janice Combs. Fanpage.it - I figli di Diddy rompono il silenzio con un post su Instagram: “Restiamo uniti, ci aggrappiamo alla verità” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Idi Sean Combs hanno deciso di rompere ile mostrare il loro supporto al padre dopo il suo arresto. “Il mese scorso ha devastato la nostra famiglia”, hanno scritto sotto a unche li ritrae insieme al padre enonna Janice Combs.

Morte di Liam Payne - Cheryl Cole rompe il silenzio : “Mio figlio non rivedrà più suo padre” - Nella seconda parte del carousel, invece, si legge lo sfogo della celebrità britannica: “Mentre cerco di affrontare questo evento sconvolgente e di elaborare il mio dolore in questo momento indescrivibilmente doloroso, vorrei gentilmente ricordare a tutti che abbiamo perso un essere umano. L’appello di Cheryl: “Date dignità a Liam” Nel lungo post condiviso sui social, Cheryl Cole non riesce a ... (Dilei.it)

Cheryl - ex compagna di Liam Payne - rompe il silenzio : “Nostro figlio non lo rivedrà più - basta dettagli ripugnanti” - Lo sfogo della cantante Cheryl, ex compagna di Liam Payne e madre di suo figlio Bear. L'artista ha chiesto di mettere fine allo sciacallaggio mediatico sulla morte dell'artista: "Non era solo una celebrità, era un essere umano. Concedetegli un po' di dignità".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Alatri - presentazione del libro "Il Figlio del Silenzio" - L’evento di presentazione del libro “Il Figlio del Silenzio” di Monica Tarola si terrà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale “Luigi Ceci” di Alatri. L’incontro, patrocinato dal Comune di Alatri, vedrà la partecipazione dell’autrice Monica Tarola e del professor... (Frosinonetoday.it)