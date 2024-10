Highlights e gol Monaco-Stella Rossa 5-1, Champions League 2024/2025 (VIDEO) (Di martedì 22 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Monaco-Stella Rossa, match valevole per la terza giornata di Champions League 2024/2025. Netta vittoria per la squadra monegasca, che vola a quota 7 in classifica dopo tre turni. Minamino, Embolo e Singo garantiscono i tre punti alla formazione allenata da Hutter. Inutile, per la compagine ospite, il gol di Ndiaye. Highlights E GOL Monaco-Stella Rossa pic.twitter.com/FMiwEEqBBK — Goal Highlights @CenterOfGoals (@MacleanTul74844) October 22, 2024 pic.twitter.com/zVCmOQZ7r8 — Goal Highlights @CenterOfGoals (@MacleanTul74844) October 22, 2024 pic.twitter.com/40Zgf5ofTy — Goal Highlights @CenterOfGoals (@MacleanTul74844) October 22, 2024 pic.twitter.com/kZkMBQ9rQT — Goal Highlights @CenterOfGoals (@MacleanTul74844) October 22, 2024 pic.twitter. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di, match valevole per la terza giornata di. Netta vittoria per la squadra monegasca, che vola a quota 7 in classifica dopo tre turni. Minamino, Embolo e Singo garantiscono i tre punti alla formazione allenata da Hutter. Inutile, per la compagine ospite, il gol di Ndiaye.E GOLpic.twitter.com/FMiwEEqBBK — Goal@CenterOfGoals (@MacleanTul74844) October 22,pic.twitter.com/zVCmOQZ7r8 — Goal@CenterOfGoals (@MacleanTul74844) October 22,pic.twitter.com/40Zgf5ofTy — Goal@CenterOfGoals (@MacleanTul74844) October 22,pic.twitter.com/kZkMBQ9rQT — Goal@CenterOfGoals (@MacleanTul74844) October 22,pic.twitter.

