Giustizia, Renzi: "Meloni come Ferragni ma giudici smettano con le chat" (Di martedì 22 ottobre 2024) È sempre più alta la tensione tra governo e magistratura sia dopo il dossier migranti che dopo la mail del giudice Marco Patarnello che ha definito Giorgia Meloni "più pericolosa di Berlusconi". Sul caso si è espresso anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi. "E' inaccettabile. Una cosa è la sentenza dei giudici che boccia il trasferimento dei migranti, decisione giusta, in linea con la normativa europea: su quella non si discute. Un'altra è il vizio dei magistrati di commentare la politica in chat: le loro mail offuscano la terzietà del giudice. Se il magistrato ha voglia di accendere il computer, bene, che scriva una bella sentenza visto che abbiamo molto arretrato. Perché invece deve attaccare Meloni? Con quella email – peraltro – le ha fatto un regalo.

