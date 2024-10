Ginnastica, Freddy Grand Prix: a Genova festa con Vanessa Ferrari e le medagliate di Parigi (Di martedì 22 ottobre 2024) Sabato 23 novembre al Palasport di Genova si terrà il Freddy Grand Prix, una vera e propria festa della Ginnastica che si presenta con una formula inedita: ci saranno due team, capitanati da Vanessa Ferrari e Alessia Maurelli, pronti a sfidarsi sulle varie prove della propria specialità. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sabato 23 novembre al Palasport disi terrà il, una vera e propriadellache si presenta con una formula inedita: ci saranno due team, capitanati dae Alessia Maurelli, pronti a sfidarsi sulle varie prove della propria specialità.

