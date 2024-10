GF, Javier sbotta contro Shaila: “Non si gioca con i sentimenti delle persone. Per lei devo passare da bugiardo e passare pure da…” (Di martedì 22 ottobre 2024) Ieri sera durante la puntata del Grande Fratello, c’è stata la notizia ufficiale che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, voleranno per una settimana al GF spagnolo, con i coinquilini che non sanno nulla e pensano che siano stati eliminati. Questa nuova dinamica ha allarmato l’argentino Javier Martinez, che prima del televoto si era espresso così L'articolo GF, Javier sbotta contro Shaila: “Non si gioca con i sentimenti delle persone. Per lei devo passare da bugiardo e passare pure da” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Grande fratello, Shaila Gatta “tronista” tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez: la scelta che spiazza! Grande Fratello, Enzo Paolo lancia una frecciata a Shaila (VIDEO): “Cambia versione ad ogni” GF, Lorenzo sbotta contro Shaila e Helena: “Sono proprio stanco, le voglio fuori dalla casa. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) Ieri sera durante la puntata del Grande Fratello, c’è stata la notizia ufficiale cheGatta e Lorenzo Spolverato, voleranno per una settimana al GF spagnolo, con i coinquilini che non sanno nulla e pensano che siano stati eliminati. Questa nuova dinamica ha allarmato l’argentinoMartinez, che prima del televoto si era espresso così L'articolo GF,: “Non sicon i. Per leidada” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Grande fratello,Gatta “tronista” tra Lorenzo Spolverato eMartinez: la scelta che spiazza! Grande Fratello, Enzo Paolo lancia una frecciata a(VIDEO): “Cambia versione ad ogni” GF, Lorenzoe Helena: “Sono proprio stanco, le voglio fuori dalla casa.

