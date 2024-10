Ilnapolista.it - Gasperini: «Difficilmente riusciamo a dare seguito alla stagione precedente»

(Di martedì 22 ottobre 2024) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, presenta in conferenza stampa la sfida di Champions contro il Celtic. Le sue parole riportate da Tmw.: « I punti iniziano a essere più pesanti» «Queste ultime due vittorie hanno dato una svoltaclassifica, ma questa è un’altra competizione. I punti iniziano a essere più pesanti nella terza giornata, abbiamo già l’opportunità di consolianche in Champions una classifica migliore». Ogni partita è una sfida. Domani sarà più una battaglia o più una partita di calcio? «Mi auguro come sempre una partita di calcio bella e piacevole. Poi c’è sempre una componente agonistica che deve stare nei limiti del regolamento, ma sono due squadre abituate a ciò. Il Celtic è una squadra abituata a giocare per vincere, ha dei giocatori veloci, dovremo fare un’ottima gara per cercare di vincere questa partita.