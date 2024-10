Garzeno, per il caso Montini fermato un 17enne: è indagato per omicidio volontario (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo scorso 24 settembre l'ex vicesindaco Candido Montini è stato trovato ucciso nella sua abitazione e privato del suo portafogli; a un mese dal delitto le indagini potrebbero essere arrivate a un svolta, grazie al reperimento del Dna dei cittadini di Garzeno L'articolo Garzeno, per il caso Montini fermato un 17enne: è indagato per omicidio volontario proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Garzeno, per il caso Montini fermato un 17enne: è indagato per omicidio volontario Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo scorso 24 settembre l'ex vicesindaco Candidoè stato trovato ucciso nella sua abitazione e privato del suo portafogli; a un mese dal delitto le indagini potrebbero essere arrivate a un svolta, grazie al reperimento del Dna dei cittadini diL'articolo, per ilun: èperproviene da Il Difforme.

Omicidio di Garzeno - un 17enne in stato di fermo - ma lui nega di aver ucciso Montini - Ore di interrogatorio e poi ieri sera, introno alle 22 il ragazzo di 17 anni che abita nella piccola frazione d Catasco è stato messo in stato di fermo dalla polizia giudiziaria e portato al carcere minorile Beccaria di Milano. Un interrogatorio lungo quello avvenuto nella caserma di Como, dove... (Quicomo.it)

Candido Montini : prima svolta nel complicato puzzle di Garzeno. Dal sangue alle tracce di dna : un mese di indagini nella frazione dei misteri - L’analisi delle tracce di sangue Attorno a Montini, ferito mortalmente da una coltellata alla gola, ma anche attorno a lui. Garzeno (Como) – Dal primo pomeriggio di martedì 24 settembre, quando una sequenza di coltellate ha messo fine alla vita di Candido Montini, le indagini dei carabinieri per capire chi era entrato e uscito da quella casa della frazione di Catasco senza essere visto hanno ... (Ilgiorno.it)

Fermato un ragazzino di Garzeno per l’omicidio di Candido Montini : è la svolta. Ma sono tanti i punti oscuri - Che nelle ultime ore pare abbia fornito un esito importante. Il movente che manca La speranza, fin dall’inizio, quando le indagini non riuscivano a radicarsi, era che da qualche parte fossero rimaste tracce di sangue di chi aveva colpito e che, come accade quasi sempre in questi casi, si era a sua volta ferito. (Ilgiorno.it)