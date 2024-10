Fmi Gfsr | incertezze conflitti rischiamo amplificare possibili shock

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Washington, 22 ott. (askanews) – I rischi a breve termine per la stabilità finanziaria globale restano contenuti ma le crescenti vulnerabilità del sistema rischiano dipotenzialiavversi che sono diventati più probabili a causa deiin corso e dellegeopolitiche. E’ quanto emerge dalla nuova edizione del Global Financial Stability Report presentato a Washington dal Fonfo Monetario Internazionale durante i suoi incontri annuali. “Dal Global Financial Stability Report di aprile 2024 – si legge nel rapporto – l’attività economica globale si è moderata e l’inflazione ha continuato a rallentare.