Festival del Mondo Antico: Un’esplorazione dei Confini nella 26/ma Edizione di Rimini (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Festival del Mondo Antico, un’importante manifestazione culturale, torna a Rimini con la sua 26/ma Edizione, in programma dal 23 al 26 ottobre. Quest’anno il tema centrale dell’evento è “Confini, margini, aperture”, un argomento che stimola riflessioni profonde sull’eredità culturale del passato e sulle sue riletture nel contesto contemporaneo. L’incontro si preannuncia come una piattaforma per studiosi e appassionati interessati a esplorare il ruolo determinante dei Confini nel modellare civiltà, società e pensiero nel corso della storia, scoprendo come tali dinamiche persisteranno nel presente e nel futuro. Un programma ricco di incontri ed esperti Il Festival del Mondo Antico offrirà un programma denso di conferenze e dibattiti, con la partecipazione di esperti di spicco nel campo della storia, archeologia, arte e politica. Gaeta.it - Festival del Mondo Antico: Un’esplorazione dei Confini nella 26/ma Edizione di Rimini Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildel, un’importante manifestazione culturale, torna acon la sua 26/ma, in programma dal 23 al 26 ottobre. Quest’anno il tema centrale dell’evento è “, margini, aperture”, un argomento che stimola riflessioni profonde sull’eredità culturale del passato e sulle sue riletture nel contesto contemporaneo. L’incontro si preannuncia come una piattaforma per studiosi e appassionati interessati a esplorare il ruolo determinante deinel modellare civiltà, società e pensiero nel corso della storia, scoprendo come tali dinamiche persisteranno nel presente e nel futuro. Un programma ricco di incontri ed esperti Ildeloffrirà un programma denso di conferenze e dibattiti, con la partecipazione di esperti di spicco nel campo della storia, archeologia, arte e politica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Successo per la 25ª edizione dell’International Circus Festival of Italy : artisti da tutto il mondo in scena a Latina - Durante cinque giorni di spettacolo, il festival ha presentato nove performance straordinarie, ognuna con attrazioni originali e coinvolgenti. Un festival ricco di eventi e musica dal vivo La cornice musicale che ha accompagnato ogni esibizione è stata fornita da un ensemble di musicisti di talento, capitanati da Fabiano Giovannelli alla batteria e alla direzione. (Gaeta.it)

Un successo senza precedenti per Petsfestival 2024 : tutto il meglio del mondo pet a CremonaFiere - I giudici, Federica Villicich Jupither e Denys Lorrain, hanno scelto i vincitori, tra cui Mirea Reddavide di Cremona, premiata per il suo barbone nano Coco. 000 metri quadrati, l’evento ha visto la partecipazione di oltre 200 espositori e ha presentato più di 60 eventi in un weekend ricco di attività, tra cui laboratori didattici, concorsi e spettacoli. (Gaeta.it)

Moby Dick Festival : cosa fare quando il mondo è in fiamme. Il programma - What you gonna do when the world’s on fire? Cosa fare quando il mondo è in fiamme? È da questa riflessione che nasce lo spunto per l’edizione 2024 del Moby Dick Festival. L’evento – giunto alla settima edizione – si terrà a Terranuova Bracciolini, il 19 e il 20 ottobre, all’interno... (Arezzonotizie.it)