Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ott. (askanews) – Il 24 ottobre il registapresenterà in concorso alladel Cinema di“100di” (100 Litres of Gold), originale e divertente lungometraggio sulle dinamiche familiari e sulla ricca tradizione dellaartigianale, il sahti. Il film arriverà poi nelle sale italiane nel 2025, distribuito da I Wonder Pictures.dimostra di essere un cineasta unico nel panorama contemporaneo per la sua capacità di raccontare storie originali e coinvolgenti allo stesso tempo, mescolando trovate ironiche a formule introspettive dal forte coinvolgimento emotivo.