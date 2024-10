FC 25, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Punti Rush uscito in data 22 ottobre 2024. Questo obiettivo si rinnova praticamente ogni settimana! Nuovo Obiettivo Live: Punti Rush Completa i bonus Rush insieme ai tuoi compagni per ottenere Punti Rush! Numero di incarichi da completare: 5 Premi finale: 1x 84+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Inizio 22 ottobre – Scadenza: 29 ottobre 1 – 2.500 Punti Rush Ottieni 2.500 Punti Rush questa settimana. Premio: 1x 75+ Rare Gold Player Pack Non scambiab. 2 – 10.000 Punti Rush Ottieni 10.000 Punti Rush questa settimana. Premio: 1x 78+ Rare Gold Player Pack Non scambiab. 3 – 35.000 Punti Rush Ottieni 35.000 Punti Rush questa settimana. Imiglioridififa.com - FC 25, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivouscito in data 22 ottobre 2024. Questo obiettivo sipraticamente ogni settimana! Nuovo ObiettivoCompleta i bonusinsieme ai tuoi compagni per ottenere! Numero di incarichi da completare: 5 Premi finale: 1x 84+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Inizio 22 ottobre – Scadenza: 29 ottobre 1 – 2.500Ottieni 2.500questa settimana. Premio: 1x 75+ Rare Gold Player Pack Non scambiab. 2 – 10.000Ottieni 10.000questa settimana. Premio: 1x 78+ Rare Gold Player Pack Non scambiab. 3 – 35.000Ottieni 35.000questa settimana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Smood riparte con la musica live : "Palco rinnovato e tanti eventi" - Marco Magi . Per questo abbiamo affidato il debutto ad una band che, da circa 30 anni, offre e produce uno spettacolo di altissimo livello. Poi, novembre: Pianeta Zero l’1, Higway to Hell il 2, Marley Legend l’8, Bluesugar il 9, Robbie Williams Tribute il 15, Roxy Bar Band il 16, Duran Duranies il 22, Bowie Celebration il 23, Into the Groove il 29, Rock in movie il 30. (Lanazione.it)

Più soldi in busta paga - formazione e sicurezza sul lavoro : Atm rinnova l'accordo di secondo livello - Significativo rinnovo dell'accordo di secondo livello in ATM Spa. E' quanto comunicano Filt Cgil, Uil Trasporti e Ugl Autoferro soddisfatti per "l'importante traguardo" che "non solo migliorerà le condizioni di lavoro, ma contribuirà a creare un ambiente più sereno e produttivo". "E' il... (Messinatoday.it)

LIVE Sinner-Medvedev - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : l’eterna sfida si rinnova nell’esibizione milionaria - L’azzurro ha strabiliato tutti con un 2024 straordinario in cui ha collezionato i successi di Australian ed US Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e soltanto pochi giorni fa la vittoria nella metropoli cinese. Jannik, dopo l’esibizione in Arabia, chiuderà la stagione disputando il Masters 1000 di Parigi Bercy, le finali di Coppa Davis ed il Masters. (Oasport.it)