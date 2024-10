Ennesima aggressione ai danni del personale EAV, i sindacati reclamano carenza di sicurezza (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEnnesima aggressione ai danni del personale front line del trasporto pubblico locale campano. Stavolta è toccata ad un capotreno ed un macchinista EAV, che ieri, nei pressi della fermata di Villa Regina sulla linea ferroviaria Napoli – Sorrento, sono stati prima insultati e poi aggrediti con calci e pugni da balordi. I due dipendenti EAV hanno riportato diverse contusioni certificate da più giorni di prognosi. “L’aggressione, prontamente denunciata dalle vittime, – commenta Enzo Pinto di USB Lavoro – conferma quanto continuiamo a dire da tempo sulla necessità di intensificare i controlli a tutela della sicurezza di lavoratori ed utenti del tpl. Anteprima24.it - Ennesima aggressione ai danni del personale EAV, i sindacati reclamano carenza di sicurezza Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiaidelfront line del trasporto pubblico locale campano. Stavolta è toccata ad un capotreno ed un macchinista EAV, che ieri, nei pressi della fermata di Villa Regina sulla linea ferroviaria Napoli – Sorrento, sono stati prima insultati e poi aggrediti con calci e pugni da balordi. I due dipendenti EAV hanno riportato diverse contusioni certificate da più giorni di prognosi. “L’, prontamente denunciata dalle vittime, – commenta Enzo Pinto di USB Lavoro – conferma quanto continuiamo a dire da tempo sulla necessità di intensificare i controlli a tutela delladi lavoratori ed utenti del tpl.

