Ecco il decreto Paesi sicuri. Nordio bacchetta i giudici (Di martedì 22 ottobre 2024) Il governo rivede la lista per i rimpatri: gli Stati passano da 22 a 19. E il ministro: "A Roma la sentenza Ue non ben compresa o letta" Ilgiornale.it - Ecco il decreto Paesi sicuri. Nordio bacchetta i giudici Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il governo rivede la lista per i rimpatri: gli Stati passano da 22 a 19. E il ministro: "A Roma la sentenza Ue non ben compresa o letta"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ecco la contromossa del governo. Un decreto per blindare il piano - Domani il cdm. Il giurista Mario Esposito: «Il magistrato non ha strumenti per valutare i Paesi». Continua a leggere . (Laverita.info)

Percorsi abilitanti 60 e CFU - autorizzati nuovi posti per LinK Campus in Umbria. Ecco per quali classi di concorso [DECRETO MUR] - L'articolo Percorsi abilitanti 60 e CFU, autorizzati nuovi posti per LinK Campus in Umbria. 1623 del 14-10-2024 il MUR ha integrato i posti per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale docenti 2023/2024 della Link Campus University nella Regione Umbria. Ecco per quali classi di concorso [DECRETO MUR] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Abodi polemico : «Da rivedere il Decreto Dignità . Ecco come sconfiggeremo la ludopatia nel calcio» - Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti del Decreto Dignità : non senza qualche polemica Andrea Abodi, Ministro dello Sport, è intervenuto al Question Time rilasciando qualche dichiarazione sul Decreto Dignità : non senza qualche polemica considerando i problemi che si stanno causando soprattutto in Serie A. (Calcionews24.com)