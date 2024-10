Metropolitanmagazine.it - È morto Michael Newman, lo storico bagnino di «Baywatch» aveva 68 anni

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Èdomenica sera l’attore, che interpretava ilMike Newmienella celebre serie ‘’. L’attore68, secondo quanto riporta il sito del NY Post, è deceduto 18dopo che gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson. La notizia è stata confermata al sito americano dall’amico intimo dell’attore, Matt Felker, che ha recentemente diretto la docuserie prodotta da Hulu proprio su ‘’. L’attore, secondo quanto riportano i media statunitensi, è“per complicazioni cardiache” domenica sera “circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici”. In un post su Instagram, Felker, che ha recentemente diretto il documentario After: Moment In The Sun, ha affermato: “Pochi di noi sono abbastanza fortunati da avere qualcuno come Mikeche entra e cambia loro la vita.