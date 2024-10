Cuba, 6 morti per uragano Oscar: blackout per quarta notte consecutiva (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' di almeno sei morti il bilancio che arriva da Cuba a causa dell'uragano Oscar, che ha flagellato la parte orientale dell'isola. Il bilancio è stato confermato nelle scorse ore dal presidente Miguel Díaz-Canel, mentre buona parte dell'isola con circa dieci milioni di abitanti è rimasta al buio per la quarta notte consecutiva. Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' di almeno seiil bilancio che arriva daa causa dell', che ha flagellato la parte orientale dell'isola. Il bilancio è stato confermato nelle scorse ore dal presidente Miguel Díaz-Canel, mentre buona parte dell'isola con circa dieci milioni di abitanti è rimasta al buio per la

