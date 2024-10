Tpi.it - “Criminale”, “mig**tta”: il racconto della rissa tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

(Di martedì 22 ottobre 2024) La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per l’inchiesta sulla violenta lite scoppiata lo scorso giugno in un ristorantecapitale tra il registae l’ex moglie, l’attrice. La decisione è arrivata dopo che entrambe le parti – prima, poi– hanno ritirato la querela nei confronti dell’ex partner. Le ipotesi di reato erano violenza privata e lesioni e dalle carterichiesta di archiviazione emergono nuovi particolari sulla furibonda. Nel locale di piazza Albania (zona Aventino),era in compagniafiglia 35enne Ottavia, avuta dalla prima moglie Paola Tiziana Cruciani, e del figlio 14enne, nato dal matrimonio con(durato dal 2009 al 2023). L’attrice era invece insieme al suo nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto, e alla figlia di 11 anni avuta proprio con