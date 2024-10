Comunità Montana dell’Alta Irpinia, Delli Gatti Presidente (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Amado Delli Gatti, sindaco di Torella dei Lombardi è Stato eletto Presidente della Comunità Montana dell’Alta Irpinia, dopo le dimissioni di Marcello Arminio, rassegnate qualche settimana fa per anticipare una mozione di sfiducia nell’aria. Si sono astenuti infatti dalla votazione durante l’Assemblea, i sindaci di Sant’Andrea, Aquilonia, Andretta, Lacedonia, Monteverde, Calitri e Guardia Lombardi. “Ad Amado Delli Gatti i miei auguri di buon lavoro per la sua elezione a Presidente della Comunità Montana dell’Alta Irpinia– il commento del consigliere regionale Maurizio Petracca- Ad Amado, a cui mi lega una sincera amicizia oltre che la condivisione di un lungo pezzo di strada del nostro percorso politico, raccoglie il testimone di Marcello Arminio che ha fin qui ricoperto questo incarico con la passione e l’abnegazione che tutti gli riconosciamo. Anteprima24.it - Comunità Montana dell’Alta Irpinia, Delli Gatti Presidente Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Amado, sindaco di Torella dei Lombardi è Stato elettodella, dopo le dimissioni di Marcello Arminio, rassegnate qualche settimana fa per anticipare una mozione di sfiducia nell’aria. Si sono astenuti infatti dalla votazione durante l’Assemblea, i sindaci di Sant’Andrea, Aquilonia, Andretta, Lacedonia, Monteverde, Calitri e Guardia Lombardi. “Ad Amadoi miei auguri di buon lavoro per la sua elezione adella– il commento del consigliere regionale Maurizio Petracca- Ad Amado, a cui mi lega una sincera amicizia oltre che la condivisione di un lungo pezzo di strada del nostro percorso politico, raccoglie il testimone di Marcello Arminio che ha fin qui ricoperto questo incarico con la passione e l’abnegazione che tutti gli riconosciamo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diritto allo Studio - Comunità Montana di Sondrio in aiuto ai comuni del comprensorio - . . La Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha adottato, nella seduta dello scorso 24 settembre, una deliberazione con la quale assegna ad ogni Comune del proprio comprensorio un contributo finalizzato a coprire parte delle spese che il Comune ha sostenuto nel corso dell’anno. (Sondriotoday.it)

Comunità Montana del Fortore - gli interventi del Servizio AIB - Le attività svolte, coordinate dallo stesso RUP Giallonardo, dai 6 DOS in forza all’ente, in stretta collaborazione con la SOPI (Sala Operativa Provinciale Integrata) di Benevento, con l’obiettivo preminente di provvedere alla salvaguardia dell’intero territorio comunitario ed in particolare alla salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area fortorina. (Anteprima24.it)

A lezione di ambiente e sostenibilità : gli studenti dell’Amabile incontrano la comunità montana - Lo straordinario patrimonio ambientale e paesaggistico che fa dell’Irpinia il polmone verde della Campania e la meta regionale di riferimento per il turismo sostenibile e culturale. Tutela e valorizzazione dei montagne e boschi: con questi obiettivi l’Ite Amabile di Avellino apre le porte... (Avellinotoday.it)