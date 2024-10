Ciclismo, caos Ineos Grenadiers. Hayter: "Servono cambiamenti" (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 - C'era una volta la corazzata Ineos Grenadiers, che si accaparrava la maggior parte dei talenti del Ciclismo e faceva la voce grossa nell'arco dell'intero calendario, con particolare riguardo ai Grandi Giri: oggi la squadra britannica fatica a raccogliere risultati e sta anche assistendo al progressivo depauperamento della propria rosa, al punto che qualche voce parla di un progetto che potrebbe addirittura tramontare nel prossimo futuro. I dettagli Il primo campanello d'allarme era stato l'addio per il 2025, già annunciato in estate, di Jhonatan Narvaez, promesso sposo dell'UAE Team Emirates. Poi era stata la volta delle voci che vedevano (e vedono) Tom Pidcock nell'orbita del Q36. Sport.quotidiano.net - Ciclismo, caos Ineos Grenadiers. Hayter: "Servono cambiamenti" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 - C'era una volta la corazzata, che si accaparrava la maggior parte dei talenti dele faceva la voce grossa nell'arco dell'intero calendario, con particolare riguardo ai Grandi Giri: oggi la squadra britannica fatica a raccogliere risultati e sta anche assistendo al progressivo depauperamento della propria rosa, al punto che qualche voce parla di un progetto che potrebbe addirittura tramontare nel prossimo futuro. I dettagli Il primo campanello d'allarme era stato l'addio per il 2025, già annunciato in estate, di Jhonatan Narvaez, promesso sposo dell'UAE Team Emirates. Poi era stata la volta delle voci che vedevano (e vedono) Tom Pidcock nell'orbita del Q36.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciclismo - Team Ineos è caos. Ethan Hayter : “E’ il momento di cambiare” - Sinceramente, ho avuto un anno complicato nel lavorare con loro e quando ero in procinto di andarmene ho incontrato ancora più difficoltà . Non posso che augurargli il meglio in vista delle prossime stagioni, dove potrebbero fare anche un paio di cambiamenti”. Sarà entusiasmante, la squadra (inteso come Soudal-Quickstep, ndr) ha davvero grande passione per le gare, non vedo l’ora di iniziare”. (Oasport.it)

Ciclismo - rottura tra Pidcock e la Ineos Grenadiers - Non so cosa potrà accadere oltre il 31 dicembre 2025, ma so che questo modello non è più sostenibile. "Quello è uno sfogo di Tom, ma la verità è che la squadra ha tutto il diritto di scegliere la composizione del roster per ogni gara. Seppur a fronte di entrate interessanti, apparentemente la Ineos Grenadiers perde pezzi, ma non per il direttore sportivo Zak Dempster, che ha provato a spiegare ... (Sport.quotidiano.net)