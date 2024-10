Champions, Juventus-Stoccarda 0-1: la decide Tourè. Rosso per Danilo e Perin para un rigore nel finale (Di martedì 22 ottobre 2024) Un gol dell'ex Atalanta El Bilal Touré al 91' condanna la Juventus alla prima sconfitta in Champions e alla prima sconfitta in tutta la stagione. La gara contro lo Stoccarda, valida per la terza giornata di Champions, non ha visto brillare i bianconeri, incapaci di essere pericolosi.Prima Torinotoday.it - Champions, Juventus-Stoccarda 0-1: la decide Tourè. Rosso per Danilo e Perin para un rigore nel finale Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un gol dell'ex Atalanta El Bilal Touré al 91' condanna laalla prima sconfitta ine alla prima sconfitta in tutta la stagione. La gara contro lo, valida per la terza giornata di, non ha visto brillare i bianconeri, incapaci di essere pericolosi.Prima

Champions League - Juventus ko 1-0 con lo Stoccarda : decide Tourè nel recupero - Il portiere però respinge il rigore di Millot tenendo il risultato in equilibrio. Decisiva la rete in pieno recupero dell’ex centravanti dell’Atalanta El Bilal Tourè. Nella ripresa i tedeschi trovano il gol al 3? con Undav, ma l’arbitro annulla dopo un consulto al Var a causa di un tocco con il braccio dell’attaccante subito prima di concludere verso la porta. (Lapresse.it)

Pagelle Juventus-Stoccarda 0-1 - voti e tabellino Champions League 2024/2025 - 5 (10? st Cambiaso 5. Espulso Danilo al 39? st per doppia ammonizione. Le pagelle di Juventus-Stoccarda 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. 5. Allenatore: Hoeness 6. NOTE: cielo sereno, terreno in perfette condizioni. (Sportface.it)

Highlights e gol Juventus-Stoccarda 0-1 : Champions League 2024/2025 (VIDEO) - LE PAGELLE GLI HIGHLIGHTS DI JUVENTUS-STOCCARDA 0-1 1-0 Stuttgart. In particolare, c’è il palo colpito dagli ospiti, poi nella ripresa ecco il gol annullato a Undav e i miracolo di Perin, ma c’è pure il rosso non comminato a Demirovic per doppio giallo. twitter. com/9wEhs2O5QN — Football Report (@FootballReprt) October 22, 2024 The post Highlights e gol Juventus-Stoccarda 0-1: Champions ... (Sportface.it)