Anteprima24.it - Ceppaloni, al via la sterilizzazione gratuita di 55 cani: iniziativa per contrastare il randagismo

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAl via aun importante progetto per ladi 55, con l’obiettivo diile garantire una migliore qualità della vita sia per gli animali che per i cittadini. L’, approvata con Delibera di Giunta, è stata resa possibile grazie a un contributo della Regione Campania. Il progetto, nel dettaglio, prevede ladi 45femmine e 10 maschi, che verrà effettuata dalla dottoressa Filomena Mazzone presso la sua clinica. Gli interventi cominceranno il 25 novembre 2024 e saranno gratuiti per i cittadini residenti nel Comune di. Per aderire al progetto, bisognerà compilare un apposito modulo disponibile online sul sito del Comune.