Ilrestodelcarlino.it - Cavalcavia sulla statale a senso unico. Per ora non sarà riaperto del tutto

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) E’ statoieri mattina, ma solo a(da Pesaro verso Fano), il cavalcaferrovia della, chiuso in seguito alla frana causata dalle piogge di sabato scorso. "Da oggi è aperto alle auto in un– dicono il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora – mentre ai mezzi pensanti, camion e autobus, il transito è consentito anche da Fano verso Pesaro. Al momento il traffico è regolato dalla Polizia locale, ma a partire dai prossimi giorni verrà posizionato un semaforo che consentirà ilalternato verso entrambe le direzioni, senza congestionare ulteriormente via Kolbe. Gli uffici tecnici sono al lavoro per verificare gli interventi necessari per ripristinare il Cavalcaferrovia. Ce la stiamo mettendo tutta per diminuire i disagi ai cittadini".