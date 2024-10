Benessere psicologico, Santamaria: “Per me il teatro è stato fondamentale” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Se parliamo del legame tra la recitazione e il Benessere psichico, per esperienza personale posso dire che a me il teatro ha dato tantissimo da questo punto di vista perché mi ha insegnato ad esprimere cose che non riuscivo a esternare, e quindi per questi ragazzi è fondamentale. Se per me è stato Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Se parliamo del legame tra la recitazione e ilpsichico, per esperienza personale posso dire che a me ilha dato tantissimo da questo punto di vista perché mi ha insegnato ad esprimere cose che non riuscivo a esternare, e quindi per questi ragazzi è. Se per me è

Benessere psicologico - Santamaria : "Per me il teatro è stato fondamentale" - Se per me è stato importante per loro è vitale, quindi c'è bisogno davvero di sostenerli, di incoraggiarli e far loro capire che intorno c'è un mondo che magari non li comprende fino in fondo ma dà loro la possibilità di esprimersi, di esprimere quello che sono". Roma, 21 ott. . Così l'attore Claudio Santamaria in occasione dello spettacolo 'Pinocchio: una favola alla rovescia', a cura della ... (Liberoquotidiano.it)

Benessere psicologico - Santamaria : "Per me il teatro è stato fondamentale"

La "fragilità a volte rischia di essere schiacciata, invece noi dobbiamo sostenere e proteggere questa fragilità perché alla base di tutta la poesia e l'arte c'è sempre una grande sensibilità e una grande fragilità" conclude.

Teatro e benessere psichico : l’importanza del sostegno all’espressione artistica - Santamaria evidenzia quanto sia vitale per questi giovani ricevere supporto e incoraggiamento da parte degli adulti e della società. La fragilità, frequentemente vista come una debolezza, è invece una caratteristica fondamentale che può guidare alla creazione artistica e alla sensibilità. Un’iniziativa culturale che promuove inclusione L’evento ‘Pinocchio: una favola alla rovescia‘ è stato ... (Gaeta.it)